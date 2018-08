Los juegos playeros de los famosos

Últimamente parece que lo típico que se hace en la playa se ha pasado de moda. Tumbarse a tomar el sol cual lagarto, echarse una siesta muy rica bajo la sombrilla o dedicarse a poner la mente en blanco en el chiringuito cerveza fría en mano es cosa del pasado para nuestro famosos. ¿Pero qué ha ocurrido con el concepto clásico de vacaciones? ¿Ése de no hacer nada para descansar? Los celebrities parece que no saben lo que es eso. Ellos es poner el pie en la arena y volverse hiperactivos, se ponen de un juguetón que no hay quien los pare como le pasa a Hugh Jackman, super lobezno que se lo pasa pipa haciendo el tonto en la arena. Y luego están los deportistas empedernidos como el paparazzi Gustavo González, que está a tope para hacerse con un cuerpazo con el que seguir volviendo loca a su chica María Lapiedra. ¿Se considera deporte levantar la copa para brindar? Porque en ese caso habría que incluir a la modelo Kendall Jenner en el apartado de deportistas. En fin, mejor pasen y vean cuáles son los juegos playeros preferidos de nuestros famosos...