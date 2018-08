El día a día de los famosos

Tania Llasera, centro de las críticas por subir una imagen de su hijo con una amiga. " Son el día y la noche y se llevan de lujo, Eli Hendrix y Pepe Bowie lo dan todo cada vez que se ven. #descalzos#felices #parque #juegos #niños", escribía la presentadora junto a esta imagen, comentario que hizo que algunos seguidores la llamasen "racista" pero que fueran más lo que la defendieran de las críticas.

Tania quiso responder de una manera muy tajante para zanjar la polémica. "Este es un mensaje de amor por el color, la diversidad y la mezcla. Mi foto anterior ha abierto un debate sobre un comentario que al parecer es puro #racismo, y hay mas comentarios feos que bonitos, pero me quedo con la gente que lo entiende: no tiene nada que ver con el color de la piel o de dónde vengas. Lo importante es la limpieza de la mirada, y que a mi hijo le flipa jugar con su amiga y ya esta! Son sentimientos puros, los niños nos dan lecciones a todas horas, como adultos hemos de aprender a mirar bien, para verlo y entenderlo. Aprendamos a mirar señores y señoras con el corazón y no con los ojos. #amor", comentaba junto a una imagen de una bola de baño de varios colores. ¡Muy bien, Tania!