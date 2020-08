Hearst Ver galería 31 Fotos 1 de 31 Helado de plátano Ingredientes: 2 plátanos, 25 g mantequilla, 2 cucharadas azúcar moreno, 2 dl vino de Jerez, 1 dl agua, 250 g azúcar, 3 huevos, 3 dl nata Elaboración 1. Pelar y trocear los plátanos. Disponer en una sartén amplia la mantequilla y cuando esté fundida añadir los plátanos. Saltear y espolvorear con el azúcar moreno, dejar hacer dos minutos más y retirar del fuego. 2. Disponer el azúcar, el agua y el vino dulce en un cazo al fuego hasta que se forme un almíbar ligero, retirar del fuego y dejar atemperar unos minutos. Batir las yemas con unas varillas eléctricas e ir incorporando el almíbar en forma de hilo sin dejar de batir hasta que la mezcla aumente de volumen y temple. Reservar. 3. Montar la nata y mezclar con movimientos envolventes con el plátano salteado y la mezcla de yemas. Volcar sobre un recipiente y congelar de seis a ocho horas. Servir. 2 de 31 Pasta con almejas Ingredientes: 300 g fideos para fideuá, 1 laurel, 1 cucharada aceite de oliva virgen extra, 400 g almejas, 2 ramas perejil, 1 chalota, 1 dl cava, sal, pimienta Elaboración 1. Cocer la pasta en una olla amplia con abundante agua hirviendo con sal y una hoja de laurel los minutos que indique el fabricante. Escurrir, añadir una cucharada de aceite, mezclar bien y reservar. 2. Dos horas antes de la preparación de las almejas disponerlas en un recipiente amplio cubiertas con agua y sal gorda. Pelar y picar la chalota, sofreírla en una sartén amplia con el aceite, añadir las almejas escurridas con el perejil picado y el cava. Tapar y dejar cocer a fuego vivo hasta que se abran. 3. Incorporar la pasta a la sartén, saltear unos minutos y comprobar el punto de sazón. Servir la pasta caliente espolvoreada de abundante perejil picado. 3 de 31 Pez espada con tomates rellenos Ingredientes: vinagre, 1/2 l leche, 1 dl aceite de oliva, 1 limón, 3 cucharadas aceite de oliva, 20 g mantequilla, 1 sobres puré instantáneo, perejil, 800 g pez espada, 1 ajo, sal, 1 cebolla morada, 4 tomates, cebollino Elaboración 1. Pelar y aplastar el ajo, hacer zumo del limón y rallar su piel y picar el cebollino y el perejil. Poner en un cuenco todo lo anterior junto con 1 dl de aceite de oliva. Cortar el pez espada en trozos e incorporarlo al cuenco. Dejar marinando en la nevera una hora. Poner una parrilla al fuego y asar el pez espada con los jugos del marinado y reservar. 2. Poner un cazo con ½.. litro de leche y el puré instantáneo. Salpimentar, añadir 10 g de mantequilla y mantener al fuego siguiendo instrucciones del fabricante. Retirar y dejar enfriar. 3. Pelar y picar ½.. cebolla morada y un poco de cebollino y mezclar ambas cosas con el puré. Por otro lado, cortar la parte de arriba de los tomates y vaciar su carne para poder rellenar con el puré preparado. Servir el pez espada con los tomates rellenos. 4 de 31 Ensalada de higos y atún Ingredientes: 8 alcaparrones, 75 gramos atún en conserva, 8 hierbabuena, 8 higos, 1 cucharada aceite de oliva Elaboración 1. Seleccionar higos maduros. Lavarlos y secarlos bien. Con la ayuda de un cuchillo de hoja ancha, hacer dos incisiones en la parte superior en forma de cruz para obtener una especie de flor. 2. Rellenarlos con una cuchara de atún previamente desmigado. 3. Decorarlos con un alcaparrón en el centro y una hojita de hierbabuena. Antes de servirlos, rociar ligeramente con aceite de oliva. 5 de 31 Canelones de codorniz, ciruelas y manzanas Ingredientes: 3 codornices, 1 cebolla, 1 dl jerez dulce, 1 dl aceite de oliva virgen extra, 1 dl nata, 1 paquete láminas de canelones, 2 manzanas verde doncella, 60 g ciruelas pasas, sal Elaboración 1. Pelar y picar una cebolla. Poner una cazuela con aceite de oliva al fuego. Salar las codornices y freír unos cinco minutos hasta que cojan color. Añadir a continuación la cebolla y dejar al fuego cinco minutos más. 2. Pelar y cortar las manzanas en trozos. Añadirlas a la sartén junto a las ciruelas y el Jerez. Tapar y dejar a fuego suave quince minutos. Retirar del fuego y reservar. Una vez frías retirar la carne de las codornices, picarla y mezclar con la manzana y las ciruelas. 3. Recuperar la salsa de las codornices, pasar por la batidora, añadir la nata líquida y salpimentar. Poner una cazuela con agua a hervir y cocer los canelones. Rellenar con la mezcla de codornices y frutas. Servir acompañado de la salsa. Hearst 6 de 31 Pez espada con empanado de semillas de amapola Ingredientes: 900 g pez espada, 4 cucharadas semillas de amapola, 1/2 cebolla, 2 cucharaditas vinagre, 2 cucharadas agua, 1 cucharadita perejil, 4 huevos, 1 cucharadita, harina de maíz, 150 g mantequilla, 1/2 limón, 2 cucharadas aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta Elaboración 1. Limpiar y lavar el pez espada. Secar y cortar en tacos más bien grandes y regulares. Rebozar dos caras con las semillas de amapola dejando dejando las otras caras de los tacos limpios de semillas. 2. Poner una sartén o plancha al fuego con una cucharadas de aceite de oliva. Ir poniendo sobre la plancha el pez espada y hacerlo lo justo para que coja color por fuera. Añadir otra cucharada de aceite y seguir haciendo el pescado hasta terminar. 3. En una cazuela derretir la mantequilla a fuego lento sin que llegue a hervir. Picar la cebolla muy fina. En otra cazuela freír dos minutos la cebolla con el vinagre, agregamos el agua y el limón, las yemas y una pizca de maicena. Remover y poner la mezcla al baño María introduciendo la cazuela en otra más grande con agua y poniéndolas a fuego con las yemas. Ir removiendo hasta que la mezcla empiece a espesar. Retirar del fuego e ir añadiendo poco a poco la mantequilla previamente derretida sin dejar de remover como si fuese una mahonesa. Cuando la salsa esté espesa agregamos el perejil y la sal. Servimos el pescado con la salsa bearnesa. Quemedices.es 7 de 31 Buey de mar con costra de hojaldre Ingredientes: 1 buey de mar, 1 cebolla, 1 ajo, 2 ramas perejil, 4 cucharadas aceite de oliva virgen extra, 2 dl cava, 150 g masa de hojaldre, 1 huevo, 1 pellizco sal gorda, sal, pimienta Elaboración 1. Precalentar el horno a 200 ºC. Abrir el buey de mar retirando las patas y la carne del caparazón. Reservar la carne y lavar el caparazón. 2. Pelar y picar la cebolla y el ajo. Lavar y picar el perejil. Estofar los ingredientes anteriores en una sartén con el aceite hasta que esté transparente, regar con el cava y dejar reducir unos minutos. Retirar del fuego y mezclar con la carne del buey de mar, salpimentar y reservar. 3. Rellenar con esta preparación el buey de mar. Extender el hojaldre y con cuidado cubrir el caparazón del buey, recortar el hojaldre sobrante apretando bien por los bordes para que queden bien sellados. Pincelar con huevo batido, espolvorear con sal gorda y hornear durante 20 minutos. Retirar del horno, dejar atemperar y servir. Hearst 8 de 31 Huevos en escabeche con remolacha Ingredientes: 2,5 dl vinagre de manzana, 40 g azúcar, sal, canela molida, 8 huevos, cebollino, remolacha, 3 vasos agua, pimienta negra en grano, guindillas Elaboración 1. Lavar y cortar en rodajas la remolacha. Poner en una cacerola 3 vasos de agua, el vinagre, unos granos de pimienta negra, el azúcar, la sal, una pizca de canela y las guindillas. Dejar cocer a fuego suave durante 10 minutos. Retirar y reservar en la nevera. 2. Poner los huevos en una cacerola cubiertos de agua. Poner al fuego y dejar cocer 10 minutos. Retirar dejar enfriar y pelar. 3. Poner los huevos cocidos en un recipiente y cubrirlos con el escabeche del paso 1 Dejar en la nevera al menos 4 horas antes de comer. Servir los huevos con el escabeche y espolvorear con cebollino picado. Hearst 9 de 31 Ensalada de tomates y calamares Ingredientes: 3 calamares, 300 g tomates cherry, 1 nabo, 1 pimiento rojo, 1 pimiento verde, 1/2 cebolla, vinagre, aceite de oliva virgen extra, sal Elaboración 1. Limpiar los calamares tirando de los tentáculos. Las vísceras y la bolsa de tinta saldrán con ellos. Lavar con agua fría. Poner una olla con agua y un poco de sal al fuego. Cuando hierva el agua introducir los calamares y escaldar 1 minuto. Retirar del fuego y enfriar los calamares con agua fría. Cortar los calamares en tiras de unos 10 cm x 3 cm y reservar. 2. Poner un cazo con agua a hervir. Cuando esté hirviendo añadir los tomates y escaldar 15 segundos. Retirar y enfriar poniendo los tomates bajo un chorro de agua fría. Pelar los tomates y reservar. 3. Picar el pimiento rojo y el verde y la cebolla. En un cuenco mezclar las verduras con 1 dl de aceite de oliva, 1 cucharada de mostaza 2 cucharadas de vinagre y un poco de sal. Reservar la vinagreta. Pelar el nabo y cortar en láminas finas y éstas en tiras finas. Salar Poner una sartén al fuego con 4 cucharadas de aceite de oliva y freír las tiras de nabo hasta que se doren. Enrollar las tiras de calamar formando cilindros. Poner encima de cada cilindro un tomate cherry. Servir con la vinagreta y el nabo frito. Hearst 10 de 31 Calamares rellenos de gambas Ingredientes: 4 calamares, 250 g gambas frescas, 1 huevo, 2 dl vino blanco, 2 puerros, 150 g champiñones, 1 dl nata, 1 dl aceite de oliva virgen extra, 4 azafrán, 1 cebollino, sal, pimienta Elaboración 1. Poner una sartén al fuego con cinco cucharadas de aceite de oliva. Salar las gambas y freírlas en la sartén dos minutos. Retirar y reservar. Cortar los champiñones en trozos y añadirlos a la sartén donde hemos frito las gambas. Dejar al fuego seis o siete minutos. Reservar. 2. Poner otra sartén al fuego con cuatro cucharadas de aceite de oliva. Limpiar y cortar los puerros en rodajas, añadir a la sartén y freír a fuego bajo durante siete minutos. Añadir un pellizco de azafrán, el vino blanco y dejar cocer cinco minutos a fuego medio. Una vez reducido un poco el vino añadir la nata. Salpimentar y mantener al fuego cinco minutos más. Reservar. 3. Cortar los calamares en rectángulos de unos 3 x 12 cm para formar luego un anillos. Poner una sartén con un poco de aceite de oliva al fuego, salpimentar el calamar y freír durante cuatro minutos. Formar un anillo con el calamar y rellenar con la mezcla de gambas y champiñones. Servir con la base de salsa de puerros y los aros de calamar rellenos encima. 11 de 31 Tarta de ciruelas Ingredientes: Para la base: 200 g copos de maíz, 25 g azúcar moreno, 75 g harina de maíz, 1 cucharada levadura en polvo, 2 dl leche, 150 g mantequilla Para el relleno: 6 ciruelas claudias, 25 g azúcar, queso para untar Elaboración 1. Precalentar el horno a 200 ºC. Triturar ligeramente los copos de maíz, mezclar con el azúcar, la fécula y la levadura. 2. Fundir la mantequilla a fuego suave. Mezclar con la leche e incorporar a los ingredientes anteriores hasta conseguir una masa elástica. 3. Extender la masa con ayuda de un rodillo. Lavar, retirar el hueso y laminar las ciruelas. Colocar las ciruelas sobre la base, espolvorear con el azúcar, repartir la mantequilla por encima y hornear durante 20 minutos. Servir acompañada con queso crema azucarado si se desea. 12 de 31 Bocaditos de plátano y chocolate Ingredientes: 2 plátanos macho, aceite de oliva virgen extra, 70 g chocolate Elaboración 1. Pelar y cortar en láminas de un centímetro los plátanos. Calentar una sartén con el aceite y freír a baja temperatura las rodajas de plátano. Retirar sobre papel absorbente y dejar atemperar unos minutos. 2. Con un utensilio plano aplastar las rodajas de plátano hasta dejarlas lo más planas posibles. Calentar de nuevo el aceite y freír a temperatura alta hasta que estén doradas y crujientes. Retirar del fuego escurrir sobre papel de cocina. 3. Derretir el chocolate al baño María. Con ayuda de una cuchara untar una rodaja de plátano y disponer otra encima. Repetir la operación hasta terminar con las rodajas de plátano. Dejar solidificar el chocolate de huevo y servir. Hearst 13 de 31 Ensalada de piña y langostinos teriyaki Ingredientes: 50 gramos piña, 1 lechuga trocadero, 1 dl zumo de piña, 1 dl miel, 1 dl salsa rosa, crema de Módena, pan frito, semillas de sésamo, nueces o cacahuetes, sal, aceite de oliva virgen extra Elaboración 1. Pelar los langostinos y hacerlos en la sartén sin aceite, con un poco de sal y sésamo. Pelar la piña y cortarla en dados. 2. Hacer una vinagreta con el aceite, el zumo de piña, la miel, la salsa rosa y una gota de crema de módena. Limpiar la lechuga, cortar y colocar en un bol. 3. Añadir al bol los langostinos, la piña, el pan frito y los frutos secos molidos. Aliñar por encima con la vinagreta, las semillas de sésamo y servir. Quemedices.es 14 de 31 Batata, patata y remolacha horneadas Ingredientes: 2 patatas, 2 batatas, 5 cucharadas aceite de oliva, 2 cucharadas miel, tomillo fresco, sal y pimienta, 60 g queso rallado, 2 remolachas Elaboración 1. Precalentar el horno a 200º. Poner en un bol grande 5 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de miel y unas hojas de tomillo fresco picado. Remover hasta mezclar bien. 2. Pelar y cortar en rodajas lo más finas posible, la patata, la batata y la remolacha. Poner las rodajas dentro del bol, salpimentar y remover para que todo quede impregnado con aceite de oliva. 3. En bandeja de horno para muffins disponer las rodajas en el molde en capas hasta lograr la altura del molde. Meter al horno precalentado durante 30 minutos. Retirar del horno y desmoldar volcando sobre papel de hornear. Espolvorear con queso rallado y volver a meter al horno hasta que se dore el queso. 15 de 31 Pasta con zanahorias y pimientos asados Ingredientes: 400 g pasta fresca, 4 zanahorias, 1 pimiento rojo, aceite de oliva, sal y pimienta, mantequilla Elaboración 1. Pintar las zanahorias y el pimiento con un poco de aceite de oliva. Meter al horno y asar durante 25 a 30 minutos. Retirar y dejar templar. Cortar el pimiento en tiras. 2. Poner una olla al fuego con abundante agua y la pasta. Cocer de 5 a 10 minutos hasta que la pasta quede al dente. Retirar, escurrir ligeramente. 3. Pelar los pimientos y cortarlos en tiras. Cortar las zanahorias en rodajas. Poner una sartén al fuego con la mantequilla , la pasta y las verduras, salpimentar y saltear 1 minuto. Servir caliente. 16 de 31 Buey de mar con ensalada Ingredientes: bueyes de mar, 4 huevos, 1 dl vino blanco, 100 g brotes de soja en conserva, 2 clavos de especia, 1 cebolla Elaboración 1. Poner al fuego una cazuela con agua abundante, la cebolla, los clavos y la hoja de laurel. Cuando empiece a hervir poner el buey de mar y dejar cocer unos 15 minutos por kilo de buey. Retirar y reservar en la nevera 2. Poner un cazo al fuego con 4 huevos y cocerlos 10 minutos. Dejar enfriar y pelarlos. Picarlos. 3. Partir el buey por la mitad quitando previamente la especie de cola que tiene en en la parte interior. Arrancar las patas con su carne. Rellenar el caparazón con su propia carne que revolveremos con una cucharilla y añadiremos los huevos picados y 1 dl de vino blanco. Servimos acompañado de ensalada de brotes. 17 de 31 Hummus de remolacha Ingredientes: 200 g garbanzos cocidos en conserva, 2 cucharadas tahini, sal y pimienta, 80 g pistachos, cebollino, 100 g queso feta, 1 limón, 3 cucharadas aceite de oliva, 3 remolachas Elaboración 1. Precalentar el horno a 190º, Lavar las remolachas. Pincharlas con un tenedor y ponerlas dentro de bandeja de horno cubiertas con papel de aluminio. Dejar asar 50 minutos aproximadamente hasta que las remolachas estén tiernas. Retirar y dejar templar. 2. Pelar las remolachas y cortarlas en dados. Enjuagar los garbanzos cocidos en abundante agua fría y escurrir. Pelar los pistachos. 3. Poner la remolacha cortada en un bol con el zumo del limón, los garbanzos, 2 cucharadas de tahini, 3 cucharadas de aceite de oliva y un poco de sal y pimienta. Pasar todos los ingredientes por la batidora hasta obtener una crema espesa y homogénea. Desmenuzar el queso feta y servir la crema adornada con el queso feta, los pistachos y cebollino picado. Archivo 18 de 31 Hojaldre de solomillo de cerdo con queso Ingredientes: 200 g cebollitas francesas, 1 huevo, 200 g queso en lonchas, sal y pimienta, 700 g solomillo de cerdo ibérico, 200 g tomates cherry, 250 g hojaldre, aceite de oliva Elaboración 1. Salpimentar los solomillos de cerdo. Poner una sartén al fuego con 2 cucharadas de aceite de oliva. Incorporar los solomillos y mantener a fuego fuerte hasta que se doren. Reservar. 2. Descongelar la masa de hojaldre y extender con ayuda de un rodillo. Poner las lonchas de queso por encima del solomillo y forrar el solomillo con el hojaldre. Decorar el exterior con una tiras de hojaldre. 3. Batir un huevo. Pintar el solomillo con el huevo. Introducir el solomillo en el horno previamente calentado junto con unas cebollitas y unos tomates cherry. Mantener unos 25 minutos. Retirar y servir el solomillo acompañado de tomates y cebollas. Archivo 19 de 31 Pollo con plátano salteado Ingredientes: Para los picantones: 2 picantones, 2 vainilla en vaina, 50 g mantequilla, 2 dl vino blanco Para la guarnición: 200 g arroz blanco de grano redondo, caldo de carne, sal, 2 plátanos, 50 ml ron blanco, pimienta, 1 pollo Elaboración 1. Precalentar el horno a 210 ºC. Salpimentar el pollo. Abrir la vainilla por la mitad, retirar las semillas y extenderlas sobre el pollo. Untarlos con mantequilla. Verter el vino en una fuente refractaria y colocar encima el pollo. Asarlo durante veinte minutos regándolo de vez en cuando con su caldo. 2. Mientras se asa el pollo cocer el arroz en una olla con un fondo de caldo de carne. Cuando esté al dente salpimentar, apartar y escurrir. Reservar. 3. Pelar y cortar en rodajas gruesas los plátanos. Fundir la mantequilla en una sartén y saltear los plátanos por ambos lados. Rociar con el ron, flamear y apartar del fuego. Sacar, dejar reposar y trinchar el pollo. Montar el plato con el pollo, el plátano y el arroz. Regar con la salsa resultante de asar el pollo. Servir. Quemedices.es 20 de 31 Carpaccio de remolacha amarilla Ingredientes: Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta, tomillo fresco, 80 g pipas de girasol, 1/2 limón, cebollino, 4 remolacha amarilla Elaboración 1. Precalentar el horno a 160º. Lavar y secar las remolachas. Pintar con aceite de oliva y salpimentar. Meter al horno precalentado unos 30 minutos o hasta que las remolachas estén tiernas. Retirar y dejar templar. 2. Pelar las remolachas y cortarlas en rodajas lo más finas posibles sin que lleguen a romperse. Disponer las rodajas sobre una fuente, Mezclar en un bol 4 cucharadas de aceite de oliva, el zumo de limón y sal y pimienta. 3. Picar el tomillo y el cebollino. Poner una sartén al fuego con las pipas de girasol y dejar al fuego suave removiendo hasta que se tuesten. Aliñar las remolachas con la vinagreta de aceite y limón y espolvorear las hierbas y las semillas de girasol. Quemedices.es 21 de 31 Almejas a la jardinera Ingredientes: 750 g almejas, 1/2 pimiento rojo, 1/2 pimiento verde, 1 cebolleta, 1 perejil, 2 cucharadas vinagre de manzana, 5 cucharadas aceite de oliva virgen extra Elaboración 1. Poner en remojo las almejas dos horas antes de utilizarlas para que suelten la arena. Lavar, despepitar y picar los pimientos en dados muy menudos. Limpiar la cebolleta y picar finamente. Picar también las hojas de perejil. 2. Mezclar en un recipiente las verduras, las hierbas aromáticas y el vinagre. Salpimentar. Incorporar el aceite de oliva, tapar y dejar macerando al menos veinte minutos en el frigorífico. 3. Lavar las almejas bajo el chorro del agua fría. Disponer en una cacerola, tapar y dejar que se abran al vapor. Desechar las que estén cerradas. Colocar las almejas sobre un lecho de sal marina y coronar con la vinagreta de verduras. Agencias 22 de 31 Lasaña de lenguado y pimientos Ingredientes: 100 g aceitunas negras, 500 g lenguado en filetes, 250 g pimientos del piquillo, sal y pimienta, mayonesa, aceite de oliva, 1 paquete lasaña Elaboración 1. Poner una cazuela al fuego con agua, un poco de sal y las pasta. Cocer hasta que queden al dente. Retirar y reservar. Abrir la lata de pimientos de piquillo y cortarlos en cuadrados del tamaño de la pasta. Reservar el líquido de los pimientos. 2. Pelar un ajo y picarlo. Desmigar el lenguado. Poner una sartén al fuego con 3 cucharadas de aceite de oliva y el ajo picado. Rehogar 3 minutos y añadir los lenguados desmigados y el jugo de los pimientos de piquillo. Añadir un poco de sal y pimienta y mantener al fuego 5-6 minutos. Debe de quedar con un poco de salsa. 3. Montar sobre una lámina de pasta el pimiento cortado del mismo tamaño y encima un poco de mayonesa y una capa de pescado. Repetir la operación 4 veces y terminar con una capa de mayonesa y las aceitunas negras picadas. Meter a gratinar al horno 5 minutos. Quemedices.es 23 de 31 Carne rellena de ciruelas pasas y champiñones Ingredientes: aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta, romero, 1 cucharada miel, 200 g ciruelas pasas, 200 g champiñones, 1 cebolla, 1 k carne de redondo de ternera, 2 ajos, 1 dl vino blanco Elaboración 1. Limpiar y quitar el pie a los champiñones. Rellenar el redondo alternando ciruelas y champiñones. Salpimentar bien la carne y enrollar dejando en el centro las ciruelas y champiñones. Salpimentar también por fuera y atar con cordel el redondo para que mantenga su forma. 2. Precalentar el horno a 180º. Untar la carne con la miel. Pelar y picar el ajo, la zanahoria y la cebolla. Poner una fuente de horno con el vino blanco, la cebolla, la zanahoria y el ajo, una rama de romero y la carne. Meter al horno y dejar asándose unos 30 minutos. Retirar del horno la fuente. 3. Retirar la carne y recuperar los jugos del asado con la verdura. Pasarlo todo por la batidora y rectificar de sal si fuera necesario. Retirar el cordel a la carne y servir en rodajas con la salsa. Quemedices.es 24 de 31 Calamares con tres lechugas Ingredientes: lechugas variadas, calamares, dátiles, bacon fresco, pimiento verde, harina, huevo, mostaza suave, aceite de oliva virgen extra Elaboración 1. Cortar los calamares en rodajas y rebozarlos en harina, en huevo batido y, otra vez, en harina. Freírlos en abundante aceite caliente y escurrirlos bien sobre papel de cocina. 2. Cortar el bacon en trozos, envolver con ellos los dátiles (sujeta con un palillo) y hornearlos hasta que estén bien dorados. 3. Emulsionar una cucharadita de mostaza con el aceite. Picar el pimiento verde y mezclarlo con las lechugas troceadas. Aderezar la ensalada con la salsa y colocar por encima los dátiles con bacón y los calamares rebozados. Hearst 25 de 31 Ensalada de legumbres y morcilla Ingredientes: legumbres cocidas variadas, morcilla de cebolla, lechuga, orejones, vinagre, miel de flores, pimienta negra molida, aceite de oliva virgen extra Elaboración 1. Cortar la morcilla en trozos y saltearla en una sartén antiadherente sin aceite. En un cuenco mezclar las legumbres con la morcilla, la lechuga y los orejones. 2. Preparar una vinagreta batiendo un poco de vinagre con el doble de cantidad de aceite. Añadir miel y pimienta. 3. Aderezar la ensalada con la vinagreta. Hearst 26 de 31 Pez espada a la siciliana Ingredientes: 60 g aceitunas negras, albahaca, 30 g alcaparras, 4 anchoas en conserva, 1/2 limón, 50 g pan rallado, 800 g pez espada, 2 dl tomate triturado en conserva, aceite de oliva Elaboración 1. Precalentar el horno a 170º. Hacer zumo de ½.. limón. Picar unas hojas de albahaca. En un cuenco mezclar 6 cucharadas de aceite de oliva, el zumo de limón y la albahaca. 2. Salpimentar los filetes de pez espada. Poner el pescado en una fuente de horno y verter encima la mezcla de aceite , limón y albahaca. Dejar marinando 30 minutos. 3. Picar las aceitunas negras. Picar las anchoas. En un cuenco mezclar el tomate triturado, las aceitunas negras picadas, las alcaparras y las anchoas. Repartir la mezcla sobre la superficie de los filetes de pescado y por último espolvorear el pan rallado. Meter al horno precalentado durante 10 minutos. Hearst 27 de 31 Lingüini con almejas Ingredientes: 1 k almejas, 400 g espaguetis, 300 g tomate, 10 dl vino blanco seco, 4 ajo, 2 cucharadas perejil, 10 dl aceite de oliva virgen extra, 1 cucharadita azúcar, pimienta negra molida, sal Elaboración 1. Poner una sartén al fuego con cuatro cucharadas de aceite para sofreír el ajo picado procurando que no se dore. Incorporar la mitad del perejil y el tomate. Azúcar, sal y pimienta y vino y dejar cocer unos diez minutos. 2. Se incorporan las almejas, se tapa y se sube un poco el fuego hasta que abran. 3. Hervimos los lingüini al dente y los añadimos a la salsa con almejas. Dar una vuelta en la sartén para mezclar y servir. Agencias 28 de 31 Tomates rellenos de bacalao con salsa de pimientos Ingredientes: sal, 4 tomates, 1 dl nata líquida, aceite de oliva, 200 g bacalao desalado, albahaca, 2 patatas, 1 lata pimientos del piquillo, 60 g queso rallado Elaboración 1. Poner los pimientos del piquillo con su jugo en un vaso de batidora. Añadir una pizca de sal y 1 dl de nata líquida. Pasar por la batidora y reservar. 2. Pelar y cortar las patatas en rodajas de 1 cm. Poner un cazo al fuego con agua, un poco de sal y las patatas. Mantener las patatas al fuego hasta que estén tiernas. Retirar y reservar. 3. Precalentar el horno a 180º. Cortar la tapa de arriba del tomate y vaciarlo con una cuchara. Rellenar con el bacalao desmigado y unas gotas de aceite de oliva. Meter al horno 10 minutos. Servir con la crema de pimientos, encima la rodaja de patata unas hojas de albahaca y el tomate relleno. Agencias 29 de 31 Cerdo con ensalada de lentejas Ingredientes: 1 rama apio, 600 g carne de cerdo, 1 cebolla, 250 g lentejas cocidas en conserva, 1 cucharada miel, perejil, sal y pimienta, 1 tomate, 1 cucharada vinagre, 2 zanahorias, 6 cucharadas aceite de oliva Elaboración 1. Salpimentar el solomillo de cerdo. Untar su superficie con una cucharada de miel. Poner una sartén al fuego con unas gotas de aceite de oliva y el solomillo. Mantener al fuego hasta que se dore bien por todas partes. 2. Lavar y cortar la rama de apio en dados pequeños. Lavar y cortar en dados pequeños la zanahoria. Pelar y picar la cebolla. Pelar y picar e tomate. 3. Poner en un cuenco 6 cucharadas de aceite de oliva y 1 de vinagre. Añadir las verduras picadas y las lentejas bien escurridas. Salpimentar y añadir un poco de perejil picado. Servir el solomillo cortado en rodajas y acompañado de la ensalada de lentejas. Hearst 30 de 31 Pastel de buey de mar Ingredientes: 2 l agua, 1 buey de mar, 1 cebolla, cebollino, 1/2 sobres gelatina neutra, 1 puerro, sal, 1 dl vino blanco, 1 dl nata líquida, 250 g guisantes Elaboración 1. Limpiar, pelar y picar la cebolla y el puerro. Poner una olla al fuego con 1,5 litros de agua y 1dl de vino blanco, mas las verduras cortadas, el buey de mar y 2 cucharadas de sal. Mantener al fuego durante 15 minutos, retirar y enfriar en agua fría. Sacar la carne de las pinzas y el cuerpo y reservar los corales. 2. Poner una cazuela al fuego con los guisantes y un poco de sal. Mantener al fuego hasta que estén tiernos. Retirar escurrir y reservar un puñado de guisantes para decoración. Poner el resto de guisantes en vaso de batidora con 1 dl de nata y ½.. sobre de gelatina en polvo. Batir y verter sobre el molde con la carne de buey de mar. Dejar en la nevera hasta que adquiera textura consistente. 3. Picar un poco de cebollino. Desmigar la carne del buey y salpimentar. Añadir un poco de aceite de oliva y el cebollino picado y mezclar todo bien. Poner la mezcla dentro del molde circular con guisantes. Servir poniendo un poco de cebollino y los corales reservados. Siguiente 12 juegos perfectos para tu peque en verano Publicidad - Sigue leyendo debajo

