El día a día de los famosos

Cristina Cifuentes recuerda el día que casi muere. La que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid sufrió un grave accidente de moto hace 5 años, y ha querido dar gracias por la segunda oportunidad que le brindó la vida: "Hoy hace cinco años, a esta misma hora, estuve muy cerca de la muerte. Me cogió de la mano, me habló. Casi me convence para acompañarle... pero escapé. Después de una experiencia así la vida te cambia por completo. Hoy miro el futuro con optimismo.😊".