El día a día de los famosos

Alba Carrillo pide perdón a sus fans. La modelo ha abandonado hoy el plató de 'Ya es mediodía fresh' por culpa de unas palabras de Laura Matamoros, que la critica después de que la colaboradora hablase de la ruptura de su padre, Kiko Matamoros.

Junto a esta imagen, escribe: "Pido perdón a la audiencia si les he ofendido levantándome de mi silla. No era mi intención , lo único que pretendía era no llorar , de nuevo, en público. Mucha gente me escribe diciéndome que mi humor y mi sonrisa les dan ánimos y alegría y eso es lo que quiero transmitir. Muchas veces estoy triste pero se que hay muchas personas que me ven y quieren apoyarse en mi sonrisa porque lo están pasando mal . Con la mayor de mis sonrisas , os pido disculpas 😊 . Eso es lo que os merecéis recibir ...alegría y buena energía 🙏🏻".