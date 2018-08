El día a día de los famosos

¡Felicidades! Thalía ha celebrado con un fiestón su cumpleaños: un yate, la estatua de la libertad, globos, piñatas personalizadas... ¡No ha faltado de nada!

"Uno de los mejores cumpleaños de mi vida. ¡Una gran sorpresa! ¡Globos, mar, pastel de #nma y la familia más amorosa del mundo, además del amor que todos ustedes me han dado en este día! ¿Que más se le puede pedir a la vida?!?! Solo salud para seguir derrochando amor y felicidad por el resto de mis días. ¡A vivir con ganas y a buscar la alegría en cada momento! 👏🏼🙏🏼💖 #graciasdios #amor#familia #feliz #alegria #amigos #vida ¡Por cierto, la #piñatatikitiki y yo ... súper amigas!!!!! 👭😜👍🏻", escribe en su Instagram. Y si no te quieres perder la piñata no dejes de visitar su perfil.