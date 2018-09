La semana de los famosos

Manu Tenorio no puede vivir sin su guitarra. El cantante recibió el alta el pasado martes 28 tras estar ingresado por quemaduras de segundo grado, y aunque aún no puede tocar su querida guitarra, no ha podido evitar cogerla para volver a sentirla cerca: "Le llamaban “El terco”. Cuando te huelo el dolor me duele menos. Familia, de verdad muchísimas gracias por vuestras palabras de aliento!! Pocas cosas hay mejores en la vida que el sentirse querido #madrid #manu #manutenorio#coleccionindefinida #quiero".