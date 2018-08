El día a día de los famosos

Tamara Gorro continúa con su lucha. La mamá más molona de las redes sociales sigue esforzándose por conseguir que en España se legalice la gestación subrogada. Por ello, utiliza su cuenta de Instagram para defender sus ideas.

"Esta foto corresponde a cuando yo viajé a EEUU para realizar un reportaje sobre la Gestación Subrogada. Ellas son gestantes, maravillosas mujeres que solo quieren la felicidad de los demás. Mañana voy a publicar TODO y ahí comprobaréis que existe gente con buen corazón. Además, daré mi opinión, sincera y directa sobre lo que está ocurriendo con las veinte familias atrapadas en Ucrania.Como he dicho en los stories, tengo indignación, rabia, dolor e impotencia. NO ES JUSTO y no voy a parar. Esas personas con sus bebés tienen que regresar a España SÍ o SÍ.#mamamolona #esasfamiliasnosnecesitan#👑", escribe junto a esta foto.