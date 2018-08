El día a día de los famosos

Ivonne Reyes felicita a Terelu por su cumpleaños. "Que esta nueva etapa de cambios que te toca vivir, venga colmada de armonía, risas, Salud, éxito y mucho amor... ♥️♥️♥️ Te quiero súper woman! U can do it!! Dicho decretado. @terelubcampos 💕 🥂💫FELIZ CUMPLEAÑOS 🎉🎊🎈 !!! 🎂🎂🎂🍬", ha escrito la modelo venezolana junto a esta imagen con su amiga.