La semana de los famosos

Beyoncé celebra su cumpleaños con su marido. La artista cumple 36 años y este es el mensaje que ha enviado junto a la foto en la que está cortando la tarta:

"En estos 36,

Me convertí en madre de 3.

Amamanté gemelos.

Renové mis votos con mi esposo.

Regresé a casa, al escenario, para hacer Coachella, después del embarazo.

Entonces mi esposo y yo lanzamos nuestro álbum juntos, Everything Is Love.

Y hemos estado de gira con nuestra familia en todo el mundo, y amándonos.

Este año ha sido increíble para mí.

Doy gracias a Dios por todo en mi vida.

Gracias por toda la positividad y por los hermosos deseos de cumpleaños.

Estoy ansiosa por continuar aprendiendo de mi pasado, viviendo el presente y rindiéndome al futuro".