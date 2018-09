El día a día de los famosos

Lucía comienza una nueva etapa. La modelo va a seguir los pasos de su madre, Blanca Romero, y ha hecho las maletas para marcharse a vivir a París, y así dar un paso más en su carrera profesional. Aunque ya lo anunció con estas palabras: "en septiembre me voy a París una temporada a trabajar, dar clases de baile en una academia brutal, y hacer lo que me gusta", no ha sido hasta ahora cuando ha viajado a la capital francesa.

Junto a esta foto escribe: "Llegó el día chicos! Hoy se acaba una etapa en mi vida y empieza una nueva aventura, cada vez voy subiendo más escalones y veo más cerca mi meta. Con pena de despedirme de toda la buena gente que me rodea en España y que echaré tanto de menos.. ¡Y sobre todo dar las gracias a mi agencia @unomodels por confiar en mi y hacerme sentir como de su familia! ¡A mi familia y amigos por darme tantas fuerzas para seguir con todo esto! Y claramente a vosotros que sois otra gran familia y me hacéis sentir que todo esto vale la pena, GRACIAS GRACIAS GRACIAS ❤️ A por ellos!!!!".