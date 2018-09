El día a día de los famosos

Irene Rosales, fan de su suegra. La mujer de Kiko Rivera ha mostrado su apoyo a Isabel Pantoja de una forma peculiar: con una camiseta. En ella, aparece una foto de la tonadillera, su apellido y en la parte de abajo se puede leer "se me enamora el alma", frase conocidísima de una de sus canciones.

"No me he podido resistir a quedarme sin las camisetas de @flamenncore y esta en especial me enamora el alma 🤟🏻❣ Os mola?", escribe en su Instagram.