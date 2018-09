El día a día de los famosos

1

Andrés Velencoso sube la temperatura

El modelo catalán, que se encuentra en Miami por motivos laborales, ha querido dar los buenos días a todos sus seguidores de esta guisa. Andrés se ha fotografiado semidesnudo encima de la cama, mientras se mentalizaba para "salir a comerse las calles". Así lo ha afirmado en su cuenta de Instagram: "I’m going to hit the road".