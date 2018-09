El día a día de los famosos

5

María Zurita, feliz de ser mamá

La prima del Rey Felipe VI está de enhorabuena porque cumple su primer año como madre. Así lo ha compartido ella misma en su cuenta de Instagram, donde ha compartido un álbum familiar de lo más entrañable junto a su pequeño.



"GRACIAS Dios por guiarme, protegerme y cuidarme en este año tan duro y a la vez tan maravilloso que me has dado. Gracias por poner Tu mano sobre #súpercarlitos y ayudarle a salir adelante. Gracias por regalarle la vida y a mi por bendecirme con ella. Gracias por el año más feliz que he podido tener. 🙏❤️#43añosqueagradecer #bendecida#sinpalabras #gracias @zetalacoqueta#16deseptiembre #1975" ha escrito María.