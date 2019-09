Pato lacado con semillas de sésamo

Ingredientes

1 pato

Para el relleno: 80 g jengibre, 4 ajo, 2 chalotas, 1/2 vaso vino de arroz, 5 g polvo de 5 perfumes, 5 g jengibre molido, 5 g anís estrellado, 1/2 l vinagre de arroz, azúcar

Para la salsa: 20 g jengibre, 1/2 vaso vino de arroz, 2 cucharadas salsa de soja, 150 g azúcar, 1 vaso agua, aceite de sésamo, 1/2 cucharada café

Para decorar: 50 g semillas de sésamo, perejil

Para el relleno: poner dentro del ave los ingredientes. Este relleno no se come, sólo sirve para darle sabor. Cerrar el pato con hilo de cocinar para que no se rompa.

Elaboración

1. Poner a calentar dos o tres litros de agua en un recipiente grande (más ancho que alto). En un bol, mezclar los ingredientes para escaldar el pato, pero no calentarlo.

2. Escaldarlo echando el agua hirviendo por encima del pato con un cazo varias veces, y hacer lo mismo con la mezcla (no caliente). Dejar secar el pato colgado durante una noche para que vaya perdiendo grasa. Al día siguiente, poner el ave a asar en el horno, a 150 ºC durante 45 - 60 minutos. De vez en cuando ir rotando el pato para que se tueste uniformemente. Sacarlo y deshuesarlo, salvo los muslos.

3. Para el toque final: preparar la salsa en un cazo en caliente. Añadir el pato deshuesado para que coja bien el sabor. Cortarlo en láminas, espolvorearlo con semillas de sésamo y decorarlo con una ramita de perejil.

CONSEJO: haz más sencilla la cocción: coloca el pato sobre una rejilla y vierte sobre él 1200 ml de agua hirviendo. Seca el ave con papel absorbente y déjalo sobre la bandeja de horno durante unas sobre horas o una noche.