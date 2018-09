El día a día de los famosos

Javier Ambrossi habla de sus creencias. El director de 'La llamada' ha compartido esta escena de la película para hablar sobre todo lo que cree: "Durante el proceso de La Llamada siempre me han y me he preguntado en qué creo. Hoy me doy cuenta de que la respuesta está en esta escena de la peli, del musical. En este abrazo. Creo profundamente en la empatía, en el poder de la comprensión al otro. En el abrazo que nos damos cuando nos miramos con respeto".