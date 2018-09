El día a día de los famosos

¿Quién es este niño? Es el mismísimo Carlos Bardem, que ha compartido esta imagen con esta reflexión tan interesante: " ¡#tbt radical, profundo! Este niño fui yo, de él me queda su estupor en la mirada y su gusto por disfrazarse. Por "ser" otros. Eso es lo que hacemos los actores, jugar de la manera más sería que cada uno conocemos a "ser" otros. Y para hacerlo necesitamos de nuestro niño. Hace mucho tiempo, trabajando una escena de Chejov en un #seminario con el más grande maestro de actores que conozco, Juan Carlos Corazza, este me detuvo. Me dijo que no estaba mal lo que hacía, pero me pidió que colocara una silla vacía frente a mi y le hablara al niño que había en ella. ¿Qué niño?, pregunté. Tu niño, me dijo, el niño que llevas tantos años negándote a ser. Entendí. Hablé con el niño de esta foto. Le pedí perdón, lo honré, lo abracé... Desde entonces procuro caminar con él siempre muy cerquita, dejarle que me lleve de la mano y ver el mundo con sus asombrados ojos. Creo que me hace mejor actor. Sé que me hace mejor persona. #actor #acting#tips #actorslife #mimatuniño #escritor#writer #poema #poem 😊👍".