La salida de tono de Ariana Grande y otros horrores de la semana

La cantante Ariana Grande vive en un eterno momento happy. Tanto que a veces ni se entera de lo que ocurre a su alrededor, como por ejemplo si está diluviando... Claro que no es la única que ha tenido un momento '¡Horror'! esta semana, y si no, que se lo digan a Kendall Jenner y su look de Pocahontas.