El día a día de los famosos

Nagore Robles pisa fuerte. "Pisa fuerte mujer!Pisa sabiendo que no estás sola en cada paso, que somos muchas las que estamos a tu lado orgullosas de tus logros.Que se acabó el dar por hecho, que se acabó el no entrar en conflicto, que se acabó silenciarnos.Pisa fuerte!", escribe la colaboradora de televisión junto a esta foto en la que aparece impresionante con un look total black.