La semana de los famosos

Cristina Pedroche nos cuenta su rutina para estar en forma. Junto a esta preciosa imagen de Hyde Park escribe: "Últimamente estoy volviendo a correr más, es verdad que nunca lo había dejado del todo pero como con el yoga me encontraba tan bien, salía a correr solo un día, más que nada porque me daba más pereza. Ahora estoy corriendo tres veces a la semana (unos 25-30k a la semana) y hago yoga casi todos los días, por no decir todos jajaja.🤣Me siento fuerte, ágil, muy rápida de cabeza y muy muy feliz. Creo que he encontrado mi balance perfecto. Me preguntáis mucho por mis rutinas y esto es lo que hago pero cada persona tiene que construir sus propias rutinas, pero lo más importante es que hagáis algo, lo que sea. Mover el corazón da salud. Encuentra lo que te guste, lo que te motive y poco a poco te irás encontrando mejor.💪🏾💪🏾💪🏾 ¡¡Vamos!!⚡️⚡️".