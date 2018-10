El día a día de los famosos

Bibiana Fernández se lleva un susto de muerte. Durante los Premios Icon de El País en la Real Fábrica de Tapices, la actriz tuvo un gran susto ya que le dio un "yuyu". Con esta imagen, ha querido agradecer a su amigo Santi Carbones por su ayuda: "Premios @icon_elpaismaravilla en la real fabrica de tapices, hablaba con @carmen_lomana sobre el mareo y en medio de las bromas me dio un yuyu, @santicarbones hermano de vida me saco pero hoy estoy chunga, a todo esto sin beber, me avergüenzo 🙈 voy a guardar cama como antaño, y comida limpiar, viene un puente y algún día habrá que ser mala😈 si no se hará largo, posdata que bien mantengo el tipo incluso agonizando".