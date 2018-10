El día a día de los famosos

Carmen Lomana se sincera. Tras decir adiós a Óscar Higares, Lomana hace balance de lo mal que lo pasa al ver las galas de 'Masterchef Celebrity': "Los lunes después de @masterchef_es siempre estoy deprimida. No sé quizá el dolor de ver como se van amigos queridos @oscarhigares , los comentarios . Extraña sensación de subida de adrenalina viéndolo y después gran resaca...nunca me acostumbro a verme tan expuesta al juicio de todos. Cuando me veo siento una sensación extraña de ganas de salir corriendo de la pantalla. Eso mientras trabajas no lo sientes eres tú sin más..."