La semana de los famosos

Tania Llasera recuerda uno de los peores días de su vida. La presentadora recuerda aquellos días en los que su hija estuvo ingresada hace un año: "Mi teléfono me recuerda que hace un año exactamente estaba así...con mi hija de 5 semanas en la UCI por una #bronquiolitis galopante y grave 😅 que mal se pasa con el sufrimiento infantil. Animo a todos los padres y madres que sufren con sus hijos, es horrible, no hay palabras. Me acuerdo que acabé harta de que todos me dijeran “no te preocupes” ...pensaba: “claro que me preocupo, soy madre, mi trabajo es preocuparme e incluso ponerme en lo peor” es imposible para mí no hacerlo. #madre #preocupacion#NOtepreocupes#NEVERTELLAMOMNOTTOWORRY".