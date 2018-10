El día a día de los famosos

¡Felicidades! Pau Gasol y Cat McDonnell pasarán por al altar. Así nos lo ha hecho saber el jugador de los San Antonio Spurs. El deportista ha compartido en su cuenta de Instagram una romántica fotografía con su ya prometida en la que ha contado a sus fans la buena noticia. "No hay palabras para expresar lo felices e ilusionados que nos sentimos! Me ha dicho que SÍ!!!!! Soy muy afortunado de estar prometido a una mujer tan maravillosa y con muchas ganas de disfrutar de la vida juntos! ❤️ @catmcdonnell7", ha escrito Pau para alegría de sus seguidores, que no han dudado en mandarle su cariño y sus felicitaciones en forma de comentarios.