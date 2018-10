El día a día de los famosos

Jordi González, operado de urgencia. El presentador ha publicado esta imagen para contar a sus seguidores la operación a la que tuvo que ser sometido hace unos días: "Hoy hace dos semanas sufrí un desprendimiento de retina y fui operado de urgencia por la superdoctora Marta Fuigueroa en Vissum de Mirasierra con resultado extraordinariamente bueno. El año pasado me pasó en el ojo derecho y ahora en el izquierdo. Ya está: no quedan más retinas que salvar. Quiero dar las gracias a todas las personas que os habéis preocupado, me he sentido tan querido que no cabe duda que soy un tipo muy muy afortunado.Reposo de unas semanitas y en nada de nuevo en un plató.Tengo los mejores amigos del mundo, no me cansaré de decirlo".