El día a día de los famosos

Manuela Vellés, entusiasmada con su nuevo proyecto.

"Ha llegado el día. Ya esta aquí mi primer disco #SUBOBAJO 11 canciones que he escrito a lo largo de varios años, que me han acompañado, me han hecho crecer, emocionarme, bailar... Es el disco que yo quería. Que más se acerca a mi corazón.Que lo disfruten ustedes 🌹 Gracias infinitas a todos los que habéis formado parte de todo el proceso y os habéis pegado el viaje conmigo 🚀", comenta la actriz.