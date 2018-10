El día a día de los famosos

¿Quién es? Esta momia envuelta con papel higiénico es Roberto Leal. El presentador de 'OT' ha vuelto a mostrar su faceta más divertida con esta foto: "¡Buhhhh! No tenía disfraz para hoy y con la gala no me da tiempo a buscar uno. No sé si este es muy low cost pero... ¿Da el pego de momia? ¿Soy un ninja de Scottex? ¿Un Lawrence de Arabia venido a menos? Ayudadme, en serio... Os dejo que creo que llaman a la puerta de la habitación del hotel. Voy a salir así...".