El día a día de los famosos

Marta Torné se pasa al rubio

La actriz ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de 'look' radical; ¡Se ha puesto rubia! Aunque lo cierto es que la mayoría ha centrado su atención en el abrigo, y no han tardado en saltar las alarmas por la piel... Así que ella no ha dudado en aclararlo: "Es piel sintética". ¡Bravo, Marta!