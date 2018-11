El día a día de los famosos

Anita Matamoros saca las garras por su madre. La influencer ha querido dejar claro que aunque la cosa está muy difícil no se va a rendir y va a luchar hasta el final para que su madre no sea la próxima expulsada de 'GH VIP'.Con una declaración de amor a su madre, Anita defendía así a Makoke. "Es una pena que la gente esté tan ciega de no ver lo transparente y sencilla que eres, que no por no ser carne de cañón no seas nada más.Lo importante de esto es que toda tu gente sabe lo muchísimo que vales, los valores que tienes, la felicidad y energía que desprendes y sobre todo lo bonita que eres por dentro y por fuera.Gracias por hacer de mi la chica que soy, eres mi ejemplo a seguir como persona y espero parecerme a ti aunque sea sólo un poquito...tan amiga de tus amigos, con esa capacidad de amar tan grande que tienes, tu inmensa generosidad y la bondad siempre por bandera.Seamos sinceros, la cosa está difícil, muy difícil, pero nunca me enseñaste a quedarme de brazos cruzados.VIP KOALA AL 27510💪🏼"