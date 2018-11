El día a día de los famosos

Isa Pantoja celebra sus 23 con una reflexión

Os dejamos con las reflexivas palabras de la hija de la tonadillera para celebrar su cumpleaños: "Mientras uno sea feliz lo demás no debe importar. No demos importancia a lo que la gente piense o el circo que se monte. Uno sabe de que esta hecho. Pasamos por la vida solo una vez. A veces creo que la vida va demasiado rápido, otras veces creo que soy yo la que va con "prisa"😬. Lo importante es ser feliz de cero, sin pensar las cosas demasiado, confiando, acelerando hasta estrellar.Quiero ser un gran amigo... de esos a los que puedes llegar y que sabrás que te quieren por lo que eres, que sabrán estar a la altura de todo, que estarán a tu lado cuando el mundo se incendie. Siempre me hago la loca, voy con la mirada perdida, pero no. Sé quien me busca por interés y quien me ha traicionado. Me dicen que soy el loco en el país de los cuerdos, que a veces soy caprichosa, que estoy joven, que me falta vivir, que deje de escribir... pero vamos que si me pongo a hacer caso a todos jamas viviré. Que escribiré 500 insomnios y los guardaré, sí. Que esos insomnios tienen nombre y apellido, también. Dicen que soy muy precipitada, que me he equivocado...(no me alcanzan los dedos de las manos y de los pies para contar la cantidad de veces que me he caído). Pero mientras haya vida hay esperanza".