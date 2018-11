El día a día de los famosos

Los nuevos fines de semana de Toñi Moreno. La presentadora ya no trabaja los sábados ni los domingos, pues ahora presenta 'MYHYV' en vez de 'Viva la vida' por eso ahora los aprovecha en su tierra natal. "No hay nada que me reconcilie más con la vida que mi pueblo en otoño . Un domingo por la mañana .... pasear sola ... uno de los actos más íntimos para mí , que comparto con vosotros. Feliz domingo!!!!!! #soñaresdevalientes#sanlucardebarrameda", ha escrito Toñi junto a esta imagen.