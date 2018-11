La semana de los famosos

Su peque cumple 1 mes de vida y ella no ha dudado en demostrar lo feliz que está desde su llegada."No me importa caerme de sueño,No me importa la tendinitis del brazo,No me importa el dolor de cuello,No me importa no tener tiempo,No me importa comer a deshora,No me importa. No me importa pues todo merece la pena con tal de verte crecer fuerte, feliz y sano. Feliz cumpleMes mi vida".