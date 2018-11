El día a día de los famosos

Miranda Makaroff se desnuda como protesta. La diseñadora ha posado como Dios la trajo al mundo para luchar contra el veto de Instagram de censurar la desnudez de la mujer: "Todos sabemos que en @instagram no están permitidos pezones femeninos. Y es porqué es una red social para personas a partir de los 12 años y por eso quieren que sea un lugar seguro. Pero, ¿significa entonces que un pezón de mujer es considerado peligroso? ¿Es un pezón un arma, una bomba, un insulto? Que yo recuerde cuando un ser humano llega al mundo es el pezón su único punto de alimento, convirtiéndose así en fuente de vida. ¿Cómo puede ser que en 2018 la red social más famosa clasifique un pezón femenino como algo non grato? ¿Es instagram un reflejo de la sociedad en la que vivimos? Si, lo es. Por eso baso mis dibujos en liberar a la mujer de ese estigma que nos colocaron, mostrándola desnuda y libre para disfrutar de su placer. ¿Está mal disfrutar? No. Está bien, y muy bien. Es necesario y sano. Instagram es solo un reflejo de la sociedad para satisfacer el pensamiento de las masas. Somos nosotros quién debemos cambiar nuestra manera de pensar, porque aún hay gente detrás de la pantalla denunciando nuestras fotos y enseñando a sus hijos que el sexo es algo malo. Nos hemos vuelto menos liberales que hace 50 años, cuando en los 70’s la gente iba desnuda a los festivales y hacían el amor en el césped. El desnudo es arte 💪🏻".