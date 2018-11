El día a día de los famosos

Fiona Ferrer recuerda el día que donó médula a su madre. "Cada año desde el 2015 da igual donde esté comparto alguna foto de este día en el que le doné la médula a mi madre. Le regalé un año de vida y ella me regaló una lección de vida. Mi amiga @patriciaolmedilla que es mi HERMANA porque vivimos juntas en Miami cuando yo estudiaba allí y ha estado siempre a mi lado aquí está en esta foto junto a mi cama y sé que sufrió más que yo..... @adela_penedo con quien no tengo foto pero si mucho ❤️ también estuvo allí y entre las tres logramos 💪🏻 el reto. A las cuatro de la tarde, después de casi diez horas en esa cama, nació prematuramente y con riesgo León @pacopolenghi@alecolomb Ese día el milagro de la vida se hizo. Mi cuñada y Hermano en un hospital en Milán, mi madre en la sexta planta del Hospital la Princesa y yo en la planta de donantes. Esta foto representa un momento de mi vida que nunca olvidaré porque me hace fuerte y sobre todo me impulsa a pediros que os hagáis donantes de médula. El mundo es de los valientes, de la gente de verdad y de aquellos que por una sonrisa somos capaces de devolver otra cueste lo que cueste", escribe la empresaria de moda junto a esta imagen.