Sueldos fuera de serie

Jennifer Aniston haciendo 'Friends'

Dicen que pasados los 40 las actrices de Hollywood se devalúan, pero no es el caso de la ex de Brad Pitt ( o no) que participará en un ‘dramaserie’ de Apple, un proyecto de 10 capítulos aún por grabar. En su mítica serie 'Friends' Jennifer Aniston se llevaba ya una pasta en su día.