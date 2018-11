El día a día de los famosos

¿Quién es? Es el actor ¡Edu Soto!, que ha querido compartir esta tierna foto con su hermano de su más tierna infancia: "Con mi brother hace ya unos añitos!! Tengo más nariz y algunos centímetros más, pero no he perdido la pinta. Bueno, a esa edad eres más bueno, estás menos intoxicado por las tantas cosas que han ido sucediendo en la vida. Espero que en mi corazón quede algo de aquella pureza... yo la busco y la quiero conmigo para siempre (la intención que no falte). Me voy a dormir con los recuerdos de aquellos tiempos hermosos. Buenas noches a todos y todas!".