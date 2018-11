El día a día de los famosos

Sofía Vergara celebra su aniversario junto a Joe Manganiello. La actriz colombiana no ha querido perder la oportunidad de presumir de marido y de relación."Happy aniversary love of my life!!!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", ha escrito Sofía junto a esta imagen.