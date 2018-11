El día a día de los famosos

Carlos Bardem se una a la lucha contra la violencia de género. "No, no y no... ¡No! No a la violencia de género. No a la violencia física, psicológica, moral y económica contra las mujeres. No al insulto, al desprecio, al golpe. No al asesinato. No al miedo de la mitad de la humanidad hacia la otra mitad. Miedo, en el fondo todo es miedo. El miedo de la víctima pero también el miedo que hay en el origen de cualquier violencia. El miedo del machito a no ser el dueño de otra persona. El miedo de la hombría mal entendida a la igualdad, al amor entre iguales que es el único posible y deseable. Amar desde la libre elección, desde la Libertad, amar como un caminar juntos. Amar nunca puede ser posesión, imposición o dominación. Eso solo lo sostiene el miedo. ¿Eres un hombre, uno de verdad? Pues trabaja por la libertad, la igualdad y la seguridad de la mujer. Porque nadie te amará más y mejor que una igual, que una persona libre y sin miedo. ¿Eres un machito que mide su hombría por el miedo que causa a su mujer y sus hijos, les gritas y pegas por su bien? ¿Te duele a ti más que a ella? ¿La humillas o desprecias para poder sentirte por encima del alguien? Necesitas ayuda. Profesional.¿Eres testigo o conoces casos de violencia de género? Ayuda. Denúncialo. #diamundialcontralaviolenciadegenero#nomasviolenciamachista#noalaviolenciadegenero #niunamas#niunamenos #libres y #vivaslasqueremos#igualdad #libertad #amor #mujeres#hombres #sereshumanos #onerace#onelove #humankind 🤗#picoftheday #life#goals", escribe el actor junto a esta imagen..