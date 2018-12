La semana de los famosos

Mónica Hoyos se pone guerrera. La ex concursante de 'GH VIP 6' ha sacado los guantes de boxeo, pero de momento no los ha usado con nadie. "Aquí están los guantes que me mandaba mi princesa por Navidad... Ah! Y para quien corresponda:... Qué digan lo que quieran que no me importa!", escribe junto a la imagen.