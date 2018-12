Christina Aguilera

Vale que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, pero querer aparentar estar recién salida del colegio de 'Élite' cuando acabas de cumplir 38 palos, no cuela, Chris. Pensábamos que se te había pasado la etapa de 'Peter Pan' cuando dejaste de autodenominarte 'Xtina', pero vemos, con este look de inspiración a lo Ariana Grande, que has vuelto a las andadas... Como diría Ari, 'thank you, next'.