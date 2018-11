El día a día de los famosos

Antonio David habla por primera vez tras ganar la batalla judicial a Rocío Carrasco. La hija de 'la más grande' interpuso una demanda contra su exmarido en la que le acusaba de maltrato psicológico continuado. La Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa y esto es lo que ha celebrado el ex guardia civial. Y lo ha hecho en su cuenta de Instagram con estas palabras: "Me gustaría dar las gracias a todos los que me habéis felicitado/alegrado por el archivo y absolución de la causa en la Audiencia Provincial de Madrid, en la acusación de mi ex- por un delito de violencia de género. #NoEsNo#IgualdadReal #CustodiaCompartida".