No sabemos si a Mamá Noel le gustaría el disfraz de Alessandra Ambrosio o si Papá Noel aprobaría cómo le imita el colega de Miley Cyrus... Pero a nosotros nos encanta ver cómo los famosos celebran el espíritu navideño y recopilamos las mejores imágenes de los personajes más populares invadidos por el espíritu navideño. Descubre cómo Carlota Corredera y Paz Padilla se 'pelean' por un árbol de Navidad; cómo Jesulín de Ubrique se convirtió en el rey Baltasar o el bueno de Carlos Sobera se transforma en Papá Noel. Tampoco podía faltar, Mariah Carey, la diva del villancico navideño por excelencia, entonando su "All I want for Christmas is you". ¡Elige tu foto favorita!