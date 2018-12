Kiko Matamoros: “El que piense que no se quiere a tu pareja por tener una relación extra matrimonial es porque es un analfabeto emocional. Se puede querer a dos personas a la vez”. La respuesta ha destrozado a Makoke, que ha roto a llorar desesperadamente.

Makoke: "No reconozco a Kiko, me parece fatal como ha actuado, siento vergüenza. Escuchar sus palabras me ha hecho mucho daño porque a mi me decía que esa tía no le importaba dos narices, y ahora dice que se casó queriendo a dos mujeres a la vez. Eso no me lo había dicho nunca. Recuerdo el día de nuestra boda".