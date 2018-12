Sandra Barneda

"2018 me ha dado muchas lecciones. Ha sido un año maestro empeñado en mostrarme el camino. Mi última novela, ese viaje inolvidable a Venecia en el que tanto cariño recibí. Mi recuperación de la rodilla. Sustos de salud de aquellos que más quieres que reordenan tus prioridades. Saber que puedo amar más de lo que amo y querer La Paz mas que nunca.2018 se va feliz de mi lado; haciendo cumplido con su misión: hacerme un poco mejor persona, dispuesta a soltar y confiarle a la vida en los momentos que no resulta fácil. Acompañada de mi compañera fiel, velando mis sueños, sonriendo a mi lado, librando las batallas que debemos y sobretodo disfrutando de nuestro amor.2018 me ha dado regalos como No Todo es un cuento. Ofrendas de la vida y este precioso pequeño llamado Nash. No olvides darle su homenaje al año que termina.¿Como ha sido para ti 2018? Para mi maestro".