El día a día de los famosos

David Bisbal y su contundente mensaje. Después de varias polémicas entre su mujer, Rosanna Zanetti, y su ex, Elena Tablada, el cantante ha querido enviar un mensaje a través de sus redes sociales, que parece estar dirigido a la madre de su hija Ella: "Mucha gente arruina el presente por algo del pasado que no tiene futuro! Lo que quiero decir con esto es que algunas cosas no se pueden cambiar pero si podemos estar más preparados para el futuro. Animo mi gente, este año 2019 será espectacular!!".