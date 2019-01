El día a día de los famosos

Ana Obregón visita la unidad de oncología infantil. La actriz, muy concienciada con esta dura enfermedad por vivirla en sus propias carnes debido al cáncer que sufre su hijo Áless Lequio, ha visitado la unidad de oncología del hospital Niño Jesús. "Hoy he visitado en el Hospital del Niño Jesús la planta de oncología infantil de la mano de mi admirada @fundacioncaico .He salido con el corazón encogido y a la vez me siento una privilegiada por haber visto con mis ojos por un lado la labor humanitaria de todo el equipo médico y por otro de ver cómo han conseguido crear para estos peques un entorno maravilloso ,donde han llevado el Parque del Retiro a la decoración y conseguir que las largas sesiones de quimio e ingresos sea más llevadera para ellos y sus familias. Esta otra realidad lejos del glamour que a algunos padres y familiares nos ha tocado vivir me enriquecen. Dar visibilidad a fundaciones como la @fundacioncaicoque ayuda a familias sin recursos económicos me justifica ser famosa. Esta noche en @telecincoes podréis ver de qué os hablo #animoluchadores#hospitaldelniñojesus 💪💪❤️", ha escrito Ana junto a esta imagen.