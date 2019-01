El día a día de los famosos

El 10 year challenge más divertido. David Bisbal ha compartido estas dos fotografías sumándose al reto viral, pero esta vez de figuras de cera. "En la vida hay que tomarse las cosas también con humor! El otro día un amigo fue al museo de cera y me mandó una foto que me partí de risa! Y se me ocurrió hacer un #10yearschallenge at the wax museum. Que os parece?? Ja ja ja ja ja ja 😂 vaya tela marinera!!!", ha escrito el cantante junto a las fotos.