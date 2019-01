Jaime Pressly y Margot Robbie

Así, a simple vista, podrían pasar por gemelas: rubias, pelo corto, ojos azules, piel de porcelana y labios prominentes. Pero no, no son hermanas y puede que ni se conozcan… Jaime es modelo y actriz de series como 'Me llamo Earl', por la que estuvo nominada a los Globos de Oro. Y Margot ha protagonizado títulos como 'La leyenda de Tarzán'.