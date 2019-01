Halla las diferencias entre el antes y después de la ruptura de Laura Matamoros y Benji

Se acabó lo que se daba entre la hija de Kiko Matamoros y el padre de su hijo, Benji Aparicio. La pareja llevaba en crisis desde antes de nacer el pequeño Matías y, aunque su llegada a la familia sirvió para intentarlo de nuevo, finalmente no ha podido ser. De hecho, parece que no han acabado del todo bien por desavenencias entre él y la familia de ella... ¡normal que no quiera verle, ni a él ni a su nombre, ni en pintura!