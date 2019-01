El día a día de los famosos

Manu Tenorio y Natalia, reunión entre amigos. Los cantantes han quedado para comer y la benjamina de la primera edición de 'OT' ha podido escuchar en exclusiva el nuevo trabajo de su amigo: "Nada que hoy he comido con mi @nataliaoficial y que dice que no os dejéis de bajar #llevotuluzque mañana , que le ha encantado pero no se si me lo dice porque me quiere mucho o porque de verdad le mola jeje si si se que le ha gustado porque la conozco...(o eso creo ajaja) 🤗🤗😘😘💕💕💕que buen rato hemos pasado".